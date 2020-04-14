الخارجية : نسقنا لعودة قرابة 4462 عراقياً من العالقين في الخارج



اكدت وزارة الخارجية تنسيقها مع مختلف الجهات لعودة قرابة 4462 عراقيا من مُختلِف بلدان العالم .



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف في تصريح صحفي "، ان الوزارة نسقت مع مختلف الجهات لعودة قرابة 4462 عراقيا من مُختلِف بلدان العالم، بضمنها ماليزيا، و السعوديّة، ومصر، وتركيا، والهند، وروسيا، وبيلاروسيا، والاردن و دولة الامارات العربية المتحدة ".



تابع :" ان جميع سفاراتنا مازالت تستجمع أعداد الراغبين في العودة إلى حين إجلائهم جميعاً من دول العالم ,مضيفا ان وزارة الخارجية دأبت على التعاطي مع أزمة كورونا بمسؤولية مهنية ووطنية، عبر تفعيل دبلوماسية الاستجابة الوطنية، لتجاوز تحديات الظرف الطارئ، ولتعزيز مسار التواصل مع السفارات والملحقيات العراقية في الخارج لتقديم افضل الخدمات لمواطنينا المقيمين والعالقين في دول العالم، عبر متابعة احوالهم، وعبر الاستجابة لنقل العالقين منهم في تلك الدول بالتنسيق مع وزارة النقل".



ف.ا