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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 نيسان 2020 02:12 م

النجف تمنع دخول العائدين من السفر للمحافظة وإخضاعهم للحجر الصحي

محافظ-النجف-لؤي-الياسري-1-780x470


قرر محافظ النجف،منع دخول العراقيين العائدين من السفر الى المحافظة واخضاعهم للحجر الصحي «فورا».

وقال محافظ النجف، لؤي الياسري، في بيان: «وجهنا كافة السيطرات الخارجية المنتشرة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، بمنع دخول العراقيين العائدين من السفر الذين كانوا خارج العراق من ابناء النجف عبر مطار بغداد الدولي وإخضاعهم للحجر الصحي فورا».

وسجلت دائرة صحة النجف، امس الاثنين، اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة بإجراء 82 فحصا مختبريا، ليرتفع عدد الاصابات بالمحافظة الى 261.

ف.ا
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