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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 نيسان 2020 02:08 م

الكعبي : العراق مازال في دائرة خطر كورونا

حسن-الكعبي

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ البرلمانية ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ ، ﻋﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أنﱠ اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ زال ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ.

وﻗﺎل اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻓﻲ  تصريح صحفي ان : خطة اﻟﻄﻮارئ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت المواطنين ﻓﻲ المناطق اﻟﺸﻌﺒﻴﱠﺔ ﺑﻔﺮض اﻷﻣﻦ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، لافتا الى ان : العراق ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ.
 
وأﺿﺎف ان : اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ والمصابين، إذ ﺗﻮﺟﺪ 4 أﺟﻬﺰة ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﺪ وﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن المقدر بـ40 ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ.

ف.ا
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