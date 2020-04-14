الكعبي : العراق مازال في دائرة خطر كورونا



ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ البرلمانية ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ ، ﻋﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أنﱠ اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ زال ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ.



وﻗﺎل اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻓﻲ تصريح صحفي ان : خطة اﻟﻄﻮارئ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت المواطنين ﻓﻲ المناطق اﻟﺸﻌﺒﻴﱠﺔ ﺑﻔﺮض اﻷﻣﻦ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، لافتا الى ان : العراق ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ.



وأﺿﺎف ان : اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ والمصابين، إذ ﺗﻮﺟﺪ 4 أﺟﻬﺰة ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﺪ وﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن المقدر بـ40 ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ.



ف.ا