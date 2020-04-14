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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 نيسان 2020 01:35 م

نائب يطالب بصرف المنحة المالية للعوائل ذات الدخل المحدود قبل شهر رمضان المبارك

سلام الشمري

طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري الحكومة بصرف المنحة المالية للعوائل ذات الدخل المحدود والمتعففة والاجر اليومي قبل شهر رمضان المبارك .

وقال في بيان صحفي ان : الازمة التي تمر بها البلاد نتيجة لفيروس كورونا وما تلاها من اجرءات حكومية بحظر تجوال وقائي اثرت وبشكل واضح وكبير على ملايين العوائل والتي يعتاش اغلب افرادها على العمل والاجر اليومي.

واضاف الشمري ان الاجرءات الحكومية لصرف المنحة المالية لازالت بطيئة وتتطلب تسارعا بالخطوات والبدء باعطائها لمستحقيها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

واثنى على العراقيين الاصلاء الذين بادروا وبخطوات سريعة لمد يد العون لاهلهم المتعففين وذوي الدخل المحدود بالمواد العينية والغذائية والتي سدت جزءا من الحالة الصعبة التي  يمرون بها.

ف.ا
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أخر تعديل: الثلاثاء، 14 نيسان 2020 01:35 م
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