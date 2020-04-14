ائتلاف النصر: نحرص على التوصل إلى تفاهمات لتسهيل تشكيل حكومة بعيداً عن أي وصاية خارجية



جددت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات مظفر نوري حرص ائتلافها على التوصل إلى تفاهمات وتوافقات وطنية لتسهيل مسارات تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أي وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن العراقي،.



وقالت : ان ائتلاف النصر التزم بالسياقات القانونية والدستورية وشارك في آليات انضاج الحوار والتفاهم وأبداء الرأي والنصيحة والمشورة للمكلفين وفقا للاسس الدستورية والقواعد الوطنية.



واشارت الى ان ائتلافها ثمن الموقف الوطني للزرفي وايثاره وتغليبه لمصلحة البلد ووحدة الموقف وادراكه لما يمر به البلد من تحديات تتطلب المزيد من التلاحم الوطني، متمنية للمكلف الجديد مصطفى الكاظمي النجاح والمضي قدماً في إكمال منهاجه الحكومي وتشكيلته الوزارية للتصويت عليها في البرلمان العراقي .



وشددت على اهمية ان تعطي جميع الكتل السياسية الحرية الكافية للكاظمي في اختيار كابينته الوزارية ، مبينة ان الكاظمي الذي جاء وفق معادلة سياسية ضمت اغلب الكتل سيراعي مسألتين مهمتين التنوع المجتمعي والاستحقاق الانتخابي و الذي لم تتنازل عنه اغلب الكتل السياسية .



ف.ا