برلماني: الكاظمي ينوي الاستعانة ببعض الوزراء الحاليين في تشكيل حكومته



قال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ينوي الاستعانة ببعض الوزراء الحاليين في تشكيل حكومته، مرجحا تمرير حكومته في البرلمان في غضون 10 ايام أي قبل شهر رمضان المبارك،



واوضح جابر ان هناك شبه اجماع وطني على تاييد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من قبل الكتل السياسية مما سيعطي قوة والنجاح في مهمته المقبلة، وكذلك سيسهل له مهمة تشكيل الحكومة وتمريرها داخل البرلمان ، مؤكدا ان الكاظمي سينجح في حكومته بسبب كسبه هذا التاييد الكبير.



واضاف، ان الكاظمي سيقدم حكومته خلال مدة 10 ايام، وربما قبل شهر رمضان سيتم حسم ملف تشكيل الحكومة، لافتا الى ان الكاظمي قد يستعين ببعض الوزراء الحاليين بحكومته الجديدة لكون هناك وزراء اكفاء والمرحلة المقبلة تتطلب بقائهم لمواجهة التحديات.



ف.ا