فقراء العراق .. من يفتك بهم أولاً: الفقر أم وباء كورونا ؟

خلال السنوات السابقة، أطلقت الحكومات المتعاقبة عدة استراتيجيات للتخفيف من حدة الفقر التى يعيشها معظم العراقيين ، أولها كان عام 2010 وآخرها عام 2018 مع تشكيل حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت في بداية هذا العام نتيجة للاحتجاجات.

كل تلك الاستراتيجيات لم تتعدَّ خططها الموضوعة على الورق. أغلبها كانت خماسية وعشرية وآخرها كانت معدة لسنتين.

والمحصلة كانت دائماً ارتفاعاً في معدلات الفقر أو انخفاضها بنسب ضئيلة، لكنها لم تتمكن من التخفيف بشكل جدي عن كاهل المواطن الذي عانى من سوء التخطيط ومن غياب الخدمات ومقومات الحياة الكريمة.

يقول مراقبون : طوال سنوات نسمع بوضع الحكومة ووزارة التخطيط لاستراتيجيات عملاقة ستنتشل الفقراء من واقعهم خلال سنوات بسيطة لكن ها نحن الآن في عام 2020 ولا زالت أحوال العراقيين كما كانت قبل 16 عاماً لم يتغير شيء. ويبقى الفقراء يحلمون برغيف خبز وأمن غذائي معرّض للفقدان كل يوم".

ناقوس الخطر

ومع انخفاض أسعار النفط العالمية، يمرّ العراق بمنعطف خطير ينبئ بمشاكل كبيرة في المستقبل القريب.

فبحسب تصريحات نيابية، سيصل مقدار العجز في ميزانية العام الحالي إلى ما يقارب الخمسين مليار دولار وهو الأكبر في تاريخ الموازنات العراقية، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق ضرر أكبر بشريحة الفقراء التي تعاني أصلاً.



هذا الخطر سيؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالطبقات الفقيرة واتساع نسبتها.

وبقاء أسعار النفط على حالها وانخفاضها مستقبلاً سيؤدي إلى الإضرار بالدورة الاقتصادية القائمة في العراق والتي تعتمد بشكل أساسي على بيع النفط وتحويل وارداته إلى رواتب وهذه الرواتب تصرف عبر الاستهلاك اليومي .

وفي حال استمرار الانخفاض في أسعار النفط، ستكون الحكومة عاجزة عن تأمين الرواتب التي تمثل 80% من موازنة الدولة المالية، وعليه فإن رقعة الفقر ستتسع وستسحق الشرائح المعدومة الدخل .



وكل الموازنات الانفجارية، كما وُصفت خلال الأعوام الماضية، والتي لم يعرف منها العراقيون سوى ما سمعوه من جدالات الفرقاء السياسيين حولها، لم تحل دون جوع عراقيين كثر باتوا لا يحلمون سوى بتوفير الطعام لعائلاتهم.



أكثر من 6.9 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر ويرفضون الامتثال للحظر لأنه فوق طاقتهم على الاحتمال.

هؤلاء معرّضون اليوم إلى اجتياح فيروس كورونا لمناطقهم الشعبية، ما قد يحوّلها إلى بؤرة قاتلة.



سجون المخيمات والنسيانو

هناك أكثر من سبعين عائلة تقطن في مخيم عويريج الذي ترفض الحكومة الاعتراف به كمخيم للنازحين أو للمهجرين، بعد أن هدمت بيوتهم المتجاوزة على الأراضي الزراعية قبل أكثر من عام ونقلتهم إلى أرض المخيم الجرداء وتركتهم دون أية رعاية، ما اضطرهم إلى بناء أكواخ بسيطة من ألواح الصفيح لإيواء عائلاتهم.



هؤلاء يعيشون منعزلين عن العالم الخارجي، بعد أن أجبروا في الأسابيع الثلاثة الماضية على البقاء داخل المخيم، بانتظار أن تقدم لهم الحكومة مقومات الحياة أو تلتفت إلى مأساتهم الحديثة القديمة مع الفقر.



وحتى في ظروف الوباء والحملات التي أطلقتها الحكومة والجهات الصحية لتعقيم المناطق المختلفة، لم يزر أحد مخيم عويريج ولم يتذكر وجوده أحد

اتساع خارطة الفقر وامتداد الوباء

معاناة عائلات مخيم عويريج هي نموذج لمعاناة الفقراء في العراق والذين بحسب وزارة التخطيط يشكلون 20% من نسبة السكان، وفقاً للمسح الذي أجرته الوزارة عام 2018 وأعلنته نهاية العام الماضي.



ويشرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي خارطة توزع الفقر بين المحافظات العراقية، ويقول "بحسب الإحصاء الذي أجريناه عام 2018، بلغت نسبة الفقر 20% في عموم العراق وتوزيعها وفق المناطق الجغرافية يرتفع في المحافظات الجنوبية أكثر منها في المحافظات الأخرى، إذ تصل الى حوالي 31.5% في عمومها".



ويضيف: "على مستوى المحافظات، نجد أن محافظة المثنى تحتل المركز الأول وتصل نسبة الفقر فيها إلى 52%، تليها محافظة الديوانية مع نسبة 49%، ثم محافظة ميسان مع 48% ومحافظة ذي قار مع 45%".



ويشير إلى أن "نسبة الفقر تنخفض في المحافظات الوسطى لتصل إلى 17%. وتبلغ في العاصمة بغداد 12.5% بينما تصل في إقليم كردستان إلى حوالي 12% وفي كركوك وديالى إلى حوالي 12% وفي المحافظات التي تعرضت لاحتلال داعش إلى 30%".



المحافظات الغنية الفقيرة

وفقاً لمسح وزارة التخطيط، ترتفع نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط والموارد الطبيعية إضافة إلى احتوائها على الأغلبية السكانية، ما يعني أن أغلبية نيابية وحكومية تمثلها.







هذا الواقع يعيدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلاً، عندما تقاطعت نسب الفقر المرتفعة مع ارتفاع نسبة التمثيل السياسي، فدفعت أبناء تلك المحافظات للخروج احتجاجاً في محطات مختلفة، آخرها انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، المستمرة حتى اليوم في تلك المحافظات دون غيرها من المحافظات الغربية والشمالية.



هذه المحافظات اليوم تحتوي على نسب مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا. ورغم كل هذا، لم تعلن الحكومة العراقية أية خطة لإعانة فقرائها لمواجهة الوباء ولتحمّل الحجر.



وفي إجابته عن سؤال حول ذلك، يتحدث عبد الزهرة الهنداوي عن "وجود نية تحرك مستقبلية لدى الخلية التي شكلتها الحكومة لمواجهة انتشار الوباء".



يقول: "الخلية درست الموضوع واعتمدت على نسب الإحصاء الذي أجريناه في الوزارة، وفي حال استمرار أيام الحظر ستعمد الحكومة إلى إقرار مساعدات وخطوات عاجلة لإعانة العائلات الفقيرة".