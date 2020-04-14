الكاظمي يواصل مشاورات تشكيل حكومته الجديدة .. وتوجه للتصويت الإلكتروني

يواصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع عدد من الكتل السياسية.

كما بحث الكاظمي مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة وباء كورونا.

وفى ظل انتشار جائحة كورونا، فى العراق، هناك مقترحات عديدة للتصويت الإلكتروني على الحكومة من قبل أعضاء البرلمان.

لكن هناك مخاوف من التزوير، حسبما أكدت مقررة مجلس النواب خديجة على، مخاوفها من عملية التزوير أو التلاعب فى التصويت الإلكتروني أو تعرضه إلى خلل ما.

وأشارت إلى أنه فى حال إقدام مجلس النواب على خطوة التصويت الإلكتروني، لن يتم اللجوء إليها إلا إذا كانت مضمونة.

من جانبه، اقترح عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، استخدام تطبيقات إلكترونية على الهواتف المحمولة تستوعب جميع أعضاء البرلمان للتصويت على الحكومة، أو مناقشة بعض مشروعات القوانين.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة نجار، إن تصويت الكتل الكردستانية على حكومة الكاظمي مرهون بعدة شروط، تشمل استحقاق الكرد فى التمثيل الوزاري، ثم العمل على إقرار الضمانات الخاصة بالملفات المهمة والعالقة بين الإقليم وبغداد، ما يتطلب حلا جذريا.

وتوقع السياسي العراقي حيدر الملا، تقدم الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن هناك توافقا وطنيا على تكليف الكاظمي، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة داعمة للشعب فى مواجهة التحديات.

وذكر ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكي، عن وجود نية لإعادة تكليف وزراء حاليين فى الحكومة العراقية المرتقبة، برئاسة الكاظمي، الذى يشغل رئيس جهاز المخابرات الوطنى منذ يونيو 2016، وكان له دور فى محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال رئيس كتلة بابليون النيابية أسوان الكلداني، إن كتلته ستبحث مع الكاظمي استحقاقات المكون المسيحي فى الحكومة الجديدة.

وذكر رئيس ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوى، أن ترشيح الكاظمي خيار صحيح، مطالبا أن تضع الحكومة فى أولوياتها محاسبة قتلة المتظاهرين ووضع الاقتصاد على طريق المعافاة وتحديد موعد للانتخابات المبكرة.