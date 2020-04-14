كيف واجهت السلطات الصحية كورونا؟

رغم كثرة توافد العراقيين ممَّن يشكون من أعراض كورونا إلى المستشفيات، إلا أن بعض الكوادر الصحية يعزو أسباب صفو الأجواء داخل المحاجر الصحية إلى قلة عدد المصابين مقارنة بما سجلته دول أخرى، ما يعني أن نسبة أعداد الكادر الطبي إلى المرضى لا تزال مقبولة.

وسجلت محافظات بغداد، البصرة، النجف، أربيل والسليمانية أعلى نسب الإصابات في البلاد.

لكن الطبيب عباس الدهلكي، مسؤول وحدة الأمراض الانتقالية في مستشفى ابن الخطيب يعتقد أن "انخفاض أعداد الإصابات المسجلة يرجع إلى عدم ظهور الأعراض المرضية على كثيرين من المصابين".



ويقول "بحسب التوقعات التي لدينا، فإن 80% من المصابين بالفيروس، لم تظهر عليهم الأعراض، أو شابهم عرَضٌ بسيط لم يحفزهم على زيارة المستشفيات وإجراء الفحص الطبي".



في ظل هذه المعطيات، عمدت السلطات إلى فرض إجراءات مشددة، أهمها حظر التجول الشامل، واعتقال المخالفين حتى بلغت عمليات الاعتقال أكثر من 10 آلاف عملية، فيما تحاول وزارة الصحة زيادة إمكانياتها بالتعاون مع الصين، لإجراء فحوصات بمعدل يومي أكبر.



ورغم أن السلطات الصحية والأمنية فرضت الحجر المنزلي على المواطنين، إلا أن كثيرين يشكون من هذه الإجراءات التي حرمت عدداً ليس بقليل من مواصلة أعمالهم التي هي مصدر رزقهم، وينتظرون عودة الحياة إلى طبيعتها، بعد أن ضاقت بهم الظروف الحالية.