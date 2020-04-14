جيش العراق الأبيض"... خط الدفاع الأول على "جبهة كورونا"

هشاشة الخدمات الصحية في العراق وضعف الإمكانات بسبب التقشف المالي الذي تعانيه الدولة، وتدهور البنى التحتية للمؤسسات الصحية، كلّها ضاعفت من احتمالية تعرض الكوادر الطبية للإصابة بفيروس كورونا، لا سيما أن المستشفيات تكتظ بالآلاف الذين يشتكون من أعراض مشابهة لما يسببه كوفيد-19.

يقول أحد الكوادر التى تعمل بأحد المختبرات "المختبر ليس منفصلاً عن المستشفى وهذا يضعنا في اختلاط مباشر مع مئات وأحياناً آلاف المرضى الذين يزوروننا بشكل يومي، ويأتون بعد ظهور أعراض مرضية عليهم".



ويعمل الشاب الذي رفض ذكر أسمه مع زملائه في أحد مختبرات العاصمة بغداد المخصصة لفحص عينات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.



"قنابل موقوتة"

وتتعرض الكوادر الطبية في العراق لضغوط كبيرة، إضافة إلى ضغط ساعات العمل الطويلة التي تصل إلى 18 ساعة متواصلة.

ويقول أحد الاطباء : "نحن مشغولون طول الوقت بالتعقيم المستمر، كما تصعّب الملابس المخصصة للحماية حياتنا، فالأقنعة والقفازات لا تفارقنا، نختنق بها ونشعر كأننا في جبهة حرب. لا تغمض أعيننا أبداً".



وكل هذه الضغوط لا تقارَن بمشاعر الخوف والقلق اللذين يسيطران على الكوادر الطبية ، خشية أن يصابوا بالعدوى وينقلوها إلى أسرهم في المنازل.



يصف الطبيب الوضع قائلاً: "نحن قنابل موقوتة في منازلنا، في أي لحظة يمكن أن تنفجر"، ويتابع: "حينما نعود إلى منازلنا بعد قضاء ساعات عمل متعبة، نحجر أنفسنا، ونبتعد عن عائلاتنا، لعدة أيام، خشية أن نكون حاملين للفيروس وننقله لمَن يعيشون حولنا".



"يُفضّل البقاء في المنزل والانسحاب من مواجهة هذا الخطر"، يقول الطبيب : "يمكن لكثيرين منّا تسيير أمورهم بما لديهم من مخزون مالي، حتى انتهاء وباء كورونا"، ويكمل: "الشعور بالمسؤولية، وحجمها الذي يقع على عاتقنا يدفعنا للاستمرار ويقوي عزيمتنا، هذا دورنا وهذه مقاومتنا".





"نحن أملهم الوحيد"

بالعودة إلى المستشفيات وأروقة الحجر الصحي، يخوض الأطباء والممرضون ومقدمو الرعاية الصحية معركة تحدٍ للوقت، للحد من تفشي فيروس كورونا حتى الوصول إلى لقاح أو علاج فعال.



"بحسب التوقعات التي لدينا، فإن 80% من المصابين بالفيروس، لم تظهر عليهم الأعراض، أو شابهم عرَضٌ بسيط لم يحفزهم على زيارة المستشفيات وإجراء الفحص الطبي".

ويروي الطبيب المقيم في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا مرتضى عباس (27 عاماً) أن "أكثر المرضى يشعرون بالضيق بسبب البيئة المحيطة، ومعظمهم معنوياتهم متدنية".

ويضيف: "يبقى المصاب يشعر بالعزلة وأحياناً بالذنب، كما يعتريهم القلق والخوف. لاحظت كثيرين من المرضى يبدأون بالبكاء عندما ينزلون من سيارة الإسعاف".



ويضيف: "نحاول مساعدتهم وطمأنتهم، نشرح لهم أكثر عن المرض، ونعاملهم بأكبر قدر من اللطافة، ومع مشاهدتهم لأشخاص آخرين يتماثلون للشفاء تعود معنوياتهم للارتفاع".



"يتملكنا الأمل". بهذه العبارة يعبّر مرتضى عن مشاعره حينما يرى بعض المرضى ممَّن تظهر عليهم أعراض خفيفة ويخرجون في وقت قصير بعد شفائهم.



"عندما نتعامل مع المرضى ذوي الأعراض المتوسطة، فإن شغلنا الشاغل هو منع تطور حالاتهم إلى وضع حرج، لكن الأشخاص الذين وصل مرضهم إلى مراحل متقدمة وحياتهم في خطر، فنحن أملهم الوحيد"، يقول مرتضى.



"نشعر أن المريض يعلّق أمله علينا ويرانا الإسناد الوحيد المقدم له في هذه الحياة، لا سيما أنه يكون وحيداً في غرفته المعزولة. نحن أملهم الوحيد وحياتهم متعلقة بمدى إخلاصنا في رعايتهم"، يضيف.



وفقاً لمشاهدات مرتضى، فإن 20% من الحالات الإيجابية لا تظهر أعراض عليها، ومثلها لآخرين تظهر عليهم أعراض خفيفة، أما مَن يصلون إلى مرحلة الخطر فهم يتراوحون بين 5 إلى 10%"، ويؤكد: "هذه أكثر فئة يجب التعامل معها بحذر".



