بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 نيسان 2020
آخر الأخبار
إيران تسجل 1574 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 كورونا يوقف اجراءات اعادة النازحين الى مناطقهم تسجيل 3 إصابات جديدة بفايروس كورونا في واسط نائب كردي : الكاظمي يحاول الجمع بين التكنوقراط وارضاء الكتل نائب: حظوظ الكاظمي أكبر بكثير ممن سبقوه خلية الازمة البرلمانية : وزير المالية تقاعس بدعم النجف في مواجهة ازمة كورونا عالية نصيف تكشف تفاصيل اتفاق بين القوى الشيعية والكاظمي الأمم المتحدة: الحصبة تهدد حياة 117 مليون طفل في العالم بسبب كورونا شناس: الشعب الإيراني من يدفع الثمن وليس خامنئي الخارجية : نسقنا لعودة قرابة 4462 عراقياً من العالقين في الخارج
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الثلاثاء، 14 نيسان 2020 11:30 ص

إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق وسوريا .. ونشطاء : لنشر وباء كورونا

العتبات المقدسة

 أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان عن التخطيط لاستئناف الزيارة إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا على الرغم من انتشار وباء كورونا .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التنسيق بين بعثة إيران ومنظمة الحج والزيارة وقال: “لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا وقدمناها لهما لنشهد استئناف السفر المتبادل بين إيران وهذين البلدين في ظل التنسيق والتعاطي والتزام شروط الصحة والسلامة وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”.

يذكر أن إيفاد الزوار الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا متوقف منذ نحو شهرين بسبب تفشي فیروس کورونا.
من جانب آخر آشار رشيديان إلى أن الوفد الإيراني الموفد إلى السعودية للتباحث مع مسؤوليها حول موسم الحج القادم عاد إلى طهران الأحد وقال، إن هذا الوفد ظل في السعودية لعدة أسابيع لعدم تمكنه من العودة نظرا لإلغاء الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.
وحول الاجراءات المتخذة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لموسم الحج القادم قال، رغم ان ظروف اقامة موسم الحج القادم غير معلومة تماما الا ان التخطيط جار في الوقت الحاضر ونامل بتوفر الارضية اللازمة للحج مع انكماش فيروس كورونا.
من جانبه قدم مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة اكبر رضائي تقريرا عن عملية التسجيل لموسم الحج القادم، لافتا الى ان عملية التسجيل بلغت 67 بالمائة من الطاقة الاستيعابية لقوافل الحج للموسم القادم، معلنا عن الاولويات للتسجيل لملء الفراغ للنسبة المتبقية من الحجاج.

فيما رد نشطاء على تصريحات المسؤول الإيراني بأن الهدف من ذلك هو نشر وباء كورونا في العراق وسوريا بعد أن أصبحت إيران منطقة مويوءة بالفيروس.

ع د
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الثلاثاء، 14 نيسان 2020 11:43 ص
إقرأ ايضا
فقراء العراق

فقراء العراق .. من يفتك بهم أولاً: الفقر أم وباء كورونا ؟ 14 نيسان 2020 01:06 م

كورونا في العراق

العراق في دائرة الخطر.. وخطة طوارئ لـ3 اشهر للسيطرة على كورونا 14 نيسان 2020 01:01 م

الكاظمي

الكاظمي يواصل مشاورات تشكيل حكومته الجديدة .. وتوجه للتصويت الإلكتروني 14 نيسان 2020 12:41 م

ثقافة

كيف واجهت السلطات الصحية كورونا؟ 14 نيسان 2020 12:32 م

الجيش الأبيض

جيش العراق الأبيض"... خط الدفاع الأول على "جبهة كورونا" 14 نيسان 2020 12:10 م

الذهب

الذهب يقفز لأعلى سعر في 7 سنوات .. وحللون : البحث عن الأمان في ظل كورونا السبب 14 نيسان 2020 11:49 ص

الكاظمي والكتل الشيعية

الكتل الشيعية تمنح الكاظمي حرية اختيار وزراء حكومته.. مع مراعاة هذا الأمر! 14 نيسان 2020 10:54 ص

مصطفى الكاظمي

الإمارات وواشنطن ترحبان بتكليف الكاظمي.. ومشاورات إيجابية لتشكيل الحكومة الجديدة 14 نيسان 2020 10:18 ص

التعليقات