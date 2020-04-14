إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق وسوريا .. ونشطاء : لنشر وباء كورونا

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان عن التخطيط لاستئناف الزيارة إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا على الرغم من انتشار وباء كورونا .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التنسيق بين بعثة إيران ومنظمة الحج والزيارة وقال: “لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا وقدمناها لهما لنشهد استئناف السفر المتبادل بين إيران وهذين البلدين في ظل التنسيق والتعاطي والتزام شروط الصحة والسلامة وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”.



يذكر أن إيفاد الزوار الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا متوقف منذ نحو شهرين بسبب تفشي فیروس کورونا.

من جانب آخر آشار رشيديان إلى أن الوفد الإيراني الموفد إلى السعودية للتباحث مع مسؤوليها حول موسم الحج القادم عاد إلى طهران الأحد وقال، إن هذا الوفد ظل في السعودية لعدة أسابيع لعدم تمكنه من العودة نظرا لإلغاء الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

وحول الاجراءات المتخذة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لموسم الحج القادم قال، رغم ان ظروف اقامة موسم الحج القادم غير معلومة تماما الا ان التخطيط جار في الوقت الحاضر ونامل بتوفر الارضية اللازمة للحج مع انكماش فيروس كورونا.

من جانبه قدم مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة اكبر رضائي تقريرا عن عملية التسجيل لموسم الحج القادم، لافتا الى ان عملية التسجيل بلغت 67 بالمائة من الطاقة الاستيعابية لقوافل الحج للموسم القادم، معلنا عن الاولويات للتسجيل لملء الفراغ للنسبة المتبقية من الحجاج.

فيما رد نشطاء على تصريحات المسؤول الإيراني بأن الهدف من ذلك هو نشر وباء كورونا في العراق وسوريا بعد أن أصبحت إيران منطقة مويوءة بالفيروس.

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