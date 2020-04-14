بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 نيسان 2020 11:29 ص

ليست الرئة فقط.. 4 أعضاء أخرى في جسم الإنسان يهاجمها كورونا

كورونا

من المعروف أن فيروس كورونا ينتمي إلى الجراثيم التنفسية، والتي تصيب أخطر مضاعفاته الرئتين، فيحتاج بعض المرضى إلى أجهزة تنفس اصطناعية.

لكن الفيروس لا يهاجم الجهاز التنفسي فقط، ويمتد خطره إلى أعضاء أخرى داخل الجسم، هي:
الدم:
خلال مقاومة الجسم لفيروس كورونا يفرز الكبد إنزيماته بكميات أكبر وكذلك ينتج الدم خلايا بيضاء أكثر، وقد تنتج عن ذلك مضاعفات مثل انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه أكثر من اللازم، وفي الحالتين ينعكس ذلك على صحة القلب.

الأمعاء:
قد يسبب فيروس كورونا تلفاً في الأمعاء ينتج عنه إسهال، إلى جانب أعراض أخرى لمشاكل في الهضم وامتصاص الطعام.

الكبد:
يمكن أن تصل مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا إلى الكبد فتحدث التهابات في هذا العضو الهام الذي يقوم بأكبر عدد من الوظائف في الجسم.
الكلى:
توجد أدلة على أن فيروس كورونا قد سبب بالفعل جروحاً للكليتين لدى بعض المصابين، ويحدث ذلك كمضاعفات للخلل الذي يسببه لضغط الدم، مع الاضطرابات الهضمية.


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