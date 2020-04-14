اتحاد الكرة يقرر تمديد تعليق الدوري حتى نهاية نيسان



اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، استمرار تعليق الدوري الممتاز حتى الثلاثين من نيسان الجاري، فيما اكد ان المنتخب الوطني سيشارك في بطولة غرب آسيا 2021 بالامارات.



وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان :" ان الهيئة التطبيعية للاتحاد واصلت اجتماعاتها عبر الدائرة الالكترونية، برئاسة اياد بنيان، وحضور الاعضاء كافة والامين العام، وناقشت الكثير من المواضيع المطروحة ".



واضاف :" ان الهيئة قررت استمرار تعليق الدوري العراقي الى الثلاثين من نيسان الجاري بانتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة، كما قررت الموافقة على اشتراك المنتخب الوطني بكرة القدم في بطولة غرب آسيا المقبلة في الامارات للمدة من 2 الى 15 كانون الثاني 2021 ".



واشار الى انه :" تقرر تشكيل لجنة لمراجعة وصياغة النظام الاساسي للاتحاد العراقي والاتحادات الفرعية والروابط، تتألف من: اياد بنيان رئيسا، شامل كامل نائبا،، احمد عباس، رافد عبد الامير ،حسين علي ، حسين جبار ، اكرم نعيم العطوان، الحقوقي صالح المالكي، غيث عبد الغني مقررا ".



ف.ا