الفتح : حكومة الكاظمي يجب ان تكون حكومة "صقور"



اكد تحالف "الفتح" ان حكومة مصطفى الكاظمي يتعين عليها ان تكون حكومة "صقور" ، لتتمكن من التعامل مع ما ينتظرها من ملفات شائكة ..



وقال النائب عن التحالف حسين عرب :" ان الوضع في العراق عموما مأزوم ، صحياً واقتصادياً ومالياً وامنياً، ويحتاج لشخصيات يمكن ان تقود الوزارات بشكل صحيح ".



ورجح عرب :" ان يتمكن الكاظمي من التعامل مع ملف التظاهرات، غير انه سيتعامل مع قضية الانتخابات على انها واقع حال، وهو مطالب باجراء انتخابات مبكرة"، لافتاً الى "وجود قضية اخرى ينبغي على رئيس الوزراء المكلف حسمها، تتعلق بملف وجود القوات الاميركية بكل ما فيه من تفاصيل، اذ سيتعين على الكاظمي ان يوضح في البداية عدد تلك القوات، وانتشارها، وماهية عملها وانشطتها الحالية".



وعن نزع السلاح وحصره بيد الدولة، قال النائب :" ان نزع السلاح مهمة صعبة ، ولا ادعي امكانية تجاوب الفصائل مع رئيس الوزراء المكلف بهذا الموضوع".



ف.ا