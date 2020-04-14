النزاهة النيابية : "سومو" تتحمل "مأساة" النفط العراقي



حملت لجنة النزاهة النيابية، شركة تصدير النفط العراقية "سومو" مسؤولية "المأساة الحالية للنفط العراقي"، مؤكدة :" ان الملف النفطي يجب ان يدار من خلية ازمة ".



وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح متلفز :" ان ايراد العراق اليومي من النفط يبلغ 22.5 مليون دولار، في حين ان الايراد السنوي من النفط يبلغ 8 مليارات دولار فقط ".



واضاف :" ان وزارة النفط تعاني من فشل حقيقي وذريع، خاصة بعد ان سمح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي للاكراد بتصدير النفط "، مشيرا الى :" ان وزير النفط غير مؤهل لادارة الوزارة، ومدير عام سومو يتحمل المأساة النفطية الحالية ".



وخلص عضو النزاهة النيابية الى القول :" ان الملف النفطي يجب ان يدار من خلية ازمة ".



ف.ا