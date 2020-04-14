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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 نيسان 2020 11:04 ص

النزاهة النيابية : "سومو" تتحمل "مأساة" النفط العراقي

النزاهة النيابية

حملت  لجنة النزاهة النيابية، شركة تصدير النفط العراقية "سومو"  مسؤولية "المأساة الحالية للنفط العراقي"، مؤكدة :"  ان الملف النفطي يجب ان يدار من خلية ازمة ".

وقال عضو اللجنة  يوسف الكلابي في تصريح متلفز :" ان ايراد  العراق اليومي من النفط يبلغ 22.5 مليون دولار، في حين ان  الايراد  السنوي من النفط يبلغ 8 مليارات دولار فقط ".

واضاف :" ان  وزارة النفط تعاني من فشل حقيقي وذريع، خاصة بعد ان سمح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي للاكراد بتصدير النفط "، مشيرا الى :" ان وزير النفط غير مؤهل لادارة الوزارة، ومدير عام سومو يتحمل المأساة النفطية الحالية ".

وخلص عضو النزاهة النيابية الى القول :" ان الملف النفطي يجب ان يدار من خلية ازمة ".

ف.ا
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