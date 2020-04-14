نائب كردي : دعم الاكراد والسنة للكاظمي " متسرع " !!

رأى النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية، احمد حمه رشيد :" ان دعم الاكراد والسنة لتكليف مصطفى الكاظمي كان "مبكرا ومتسرعا ".



وقال رشيد في تصريح صحفي :" ان الدعم النيابي من الكتل السياسية الكردية والسنية للمكلف الثالث مصطفى الكاظمي ، كان مفاجئا لان المؤشرات الحالية تدل على ان الكاظمي قد لا يفي بوعوده بشأن منح مناصب وزارية لهم ".



واضاف :" ان رئيس الوزراء المكلف اعطى وعودا للكتل الكرية بشأن الحصص الوزارية ، لكن الى الان لا توجد اي تطمينات لباقي الكتل السياسية بهذا السياق ".



وخلص النائب الكردي الى :" ان دعم الكاظمي من الاطراف المذكورة ، مبكر جدا ومتسرع لان المكلف لم يمنح وعودا لها بمنحها مناصب وزارية ".

ف.ا