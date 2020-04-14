نائب مستقل : حقوق المكونات يجب ان لا تكون حقوق احزاب



اكد النائب المستقل عن كوتا الشبك ، قصي عباس ضرورة ان لا تكون حقوق المكونات حقوق احزاب.



وقال عباس في تصريح صحفي :" لاشك ان حظوظ المكلف مصطفى الكاظمي اكبر بكثير من الذين سبقوه من المكلفين بتشكيل الحكومة، لاسباب منها كونه اقل جدلية من سابقيه وايضا كونه يتفهم ويعي تطلعات الكتل، لتوليه منصبا رفيعا وقد عايش ، لفترة من الزمن ، كتل واحزاب السلطة ".



واضاف:" ان هذا لايعني عدم وجود مصاعب وتحديات تجابه تشكيل الحكومة، خاصة في ظل اصرار البعض من الكتل على فرض اراداتها واملاءاتها ، سواء في بعض تفاصيل البرنامج الحكومي او حصة مكوناتها واحزابها من الوزارات ، وهذا يصطدم مع رفض كتل اخرى تكريس نهج المحاصصة في تشكيل الحكومة".



واشار الى، انه :" في ما يخص حقوق المكونات فان الجميع يتفق انه لا اشكال في ضمان حقوق المكونات جميعها في تشكيلة الحكومة والكابينة الوزارية ، وهذا لايتعارض مع نصوص الدستور، لكن شرط ان لاتتحول من حقوق المكونات الى حقوق الاحزاب ، لانه سيكون عاملا لاجهاض هذه التشكيلة ".



ف.ا