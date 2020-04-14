الزبيدي : ثلاثة اتجاهات تتعامل مع تكليف الكاظمي

اكد امين عام حركة "انجاز" السياسي باقر الزبيدي:" ان هناك ثلاثة اتجاهات تنظر الى تكليف مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المؤقتة ".



وقال الزبيدي، في بيان صحفي :" ان الاتجاه الاول يدعم ويعتقد ان اعادة الثقة بين الاطراف الشيعية والاقليمية والدولية، ستجعلنا ننتقل الى مرحلة اخرى، وهي المعايير في اختيار الكابينة، وصناعة قاعدة دعم للحكومة. وهذا الاتجاه مبني على فكرة قبول الواقع، افضل من رفضه".



واضاف :" ان الاتجاه الثاني، المعارض الذي يعتقد ان الكاظمي ضعيف امريكياً ، وسياسيًا دون خبرة، في هذا الحقل المعقد والاجماع عليه مؤشر خطير بسبب فلسفة المصالح للداعمين ".



وتابع: "ان الاتجاه الثالث هو المترقب المتعجب من سرعة تغيير البوصلة، فهو يشكك في كل شيء، ويعتبر العراق "شبح دولة" ، وان اي خطأ قد يكون خطيئة. وهذا الفريق ذو تأثير اقل بكثير من الاتجاهين السابقين، وهو ينتظر لكي ينضم مع او ضد ".

ف.ا