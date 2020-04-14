الكتل الشيعية تمنح الكاظمي حرية اختيار وزراء حكومته.. مع مراعاة هذا الأمر!

ذكرت مصادر سياسية مطلعة، أن الكتل الشيعية منحت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حرية اختيار وزراء حكومته المقبلة مع مراعاة شرط التوازن الخاصة بالمكونات.



وقالت المصادر في تصريحات صحفي، إن اجتماعا سياسيا انتهى مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيت هادي العامري، حضره كل من المالكي والحكيم والعبادي ونصار الربيعي وآخرون من قيادات البيت السياسي الشيعي من الإصلاحيين والبنائين.



وأضافت المصادر، أن القيادات خولوا الكاظمي باستخدام كامل حريته في اختيار وزراء حكومته مع مراعاة شرط التوازن الخاصة بالمكونات.

من جانبه، قال السياسي عزت الشابندر، إن "زعماء البيت الشيعي اجتمعوا مع رئيس الوزراء المكلف مصطفة الكاظمي اليوم لبحث تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "الكاظمي طالبهم بضرورة منحه حرية اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة دون ضغوط وهم وافقوا شريطة عرض تلك الاسماء عليهم مسبقا".

وأوضح أن "الكاظمي طالبهم بأن تكون مسؤولية الدولة وادارة الملف الأمني والسياسي تضامنية مع جميع الأطراف السياسية من اجل تحمل المسؤولية".

بدوره أعلن النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، عن أن الكتل الشيعية منحوا المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي باختيار كابينته الوزارية.

وقال البخاتي، إن دعم القوى السياسية للكاظمي يمهد الطريق لتمرير حكومته بالبرلمان سريعا وحكومة الكاظمي ستمرر في البرلمان وهي حكومة الفرصة الأخيرة.

وأضاف أن البرلمان سيصوت على حكومة الكاظمي في الأيام القليلة المقبلة والمكون الشيعي اعطى حرية للكاظمي لاختيار كابينته الوزارية.

وتابع أن بعض الكتل السياسية تسعى للحصول على المناصب في حكومة الكاظمي وتفرض شروطا معينة، مبينا ان بعض مطالب الاكراد تعجيزية وتشترط التصويت على الحكومة مقابل مطالب معينة وعليهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الحكومات السابقة.

وأشار إلى أن القوى السنية أكثر مرونة من الأكراد في طرح ورقة مطالبها لقاء التصويت على حكومة الكاظمي.