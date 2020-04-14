خشان : اغلب الكتل البرلمانية .. تريد عزل الحلبوسي

كشف عضو مجلس النواب باسم خشان عن وجود مساع لابعاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما بين :" ان الحلبوسي سيسعى للبقاء في المنصب مقابل تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان اغلب الكتل السياسية غير راضية عن اداء الحلبوسي وتلوح بعزله من رئاسة البرلمان" ، مبينا :" ان من بين تلك الكتل عددا كبيرا من اعضاء تحالف القوى العراقية الذي يرأسه الحلبوسي ، والقوى السنية ".



واضاف :" ان الحلبوسي يعلم برغبة الكتل السياسية ، وسيسعى لبقائه في المنصب مقابل تمرير حكومة الكاظمي".

ف.ا