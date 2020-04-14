خلية الازمة النيابية تنتقد مالكي الفنادق الكبيرة في بغداد بسبب عدم تعاونهم خلال ازمة كورونا



انتقدت خلية الازمة النيابية مالكي الفنادق الكبيرة في العاصمة بغداد، لعدم تعاونهم او تقديم هذه الفنادق مجانا لخدمة شعبهم خلال الازمة الحالية ، ومحاولة استغلال الموضوع تجاريا خلال هذا الظرف الطاريء.



ودعا مقرر خلية الازمة النائب جواد الموسوي ، الحكومة الى التصرف بالمثل مع اصحاب هذه الفنادق ومراجعة جميع عقود الاستثمار او الشراكة معهم خلال الفترة المقبلة، كما تعهد بمتابعة ذلك الامر .



واضاف " بالرغم من حاجة وزارة الصحة الشديدة والشعب العراقي في ظل هذه الظروف الحرجة والازمة الخطيرة لمرض الكورونا فايرس لاماكن جاهزة للحجر الطبي ، لازلنا نتابع الموقف المخزي والمؤسف لمالكي الفنادق الكبيرة في بغداد مثل بابل والشيراتون وفلسطين وغيرها ، ومحاولة استغلال الموضوع تجاريا خلال هذا الظرف الطاريء بالرغم من والوعود الحكومية باعفائهم من اجور الطاقة والضرائب".



ف.ا