التعليم تقرر إعطاء درجات للطلبة الملتزمين مع الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية





قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعطاء درجات للطلبة الملتزمين مع الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.



وقالت الوزارة في بيان:" إنها في إطار تشجيع التعليم الإلكتروني قررت إعطاء بعض الدرجات على السعي للطلبة الملتزمين مع الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية".



واضافت:" انها ومنذ انتشار فيروس كورونا اتخذت جميع التدابير اللازمة لاستمرار إيصال المناهج إلى الطلبة".



وإشارت الى:" انها شرعت بالتواصل مع الطلبة عبر المنصات الإلكترونية وتم بحث اتخاذ هذا المنحى إسوة بدول العالم التي استخدمت هذه المنصات في التعليم وهناك صعوبات واجهت بعض الأساتذة والطلبة في التواصل وتم الوصول إلى مراحل متقدمة لإيصال المادة الفديوية والورقية عبر المنصات الإلكترونية".



ف.ا