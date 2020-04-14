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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 نيسان 2020 10:24 ص

الأردن يرحب بتكليف برهم صالح للكاظمي بتشكيل حكومة جديدة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي


أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصدفي، ، ترحيب الأردن بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح، لمصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، وتمنياته له النجاح في مهامه، وبما يلبي طموحات الشعب العراقي، ويحمي مصالح العراق وسيادته، ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومسيرة إعادة البناء.

وقال الصفدي، إن "تجاوز العراق الشقيق لكل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ضرورة لاستقرار المنطقة، وأن الأردن بتوجيه من الملك عبدالله الثاني يقف بالمطلق إلى جانب العراق، ويسانده بكل الإمكانات في مسيرة تثبيت الاستقرار، وإعادة البناء وحماية أمن العراق وسيادته ومصالحه.

ف.ا
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