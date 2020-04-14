نائبة تكشف عن ضغوط كبيرة على الكاظمي من اجل الإبقاء على عدد من الوزراء





اكدت النائبة عن كتلة النهج الوطني علا الناشي عن ان هناك جهات مستفيدة من استمرار حكومة "الغائب الطوعي" تسعى بكل جهدها الى افشال مهمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.



وقالت الناشي في بيان"، ان رئيس الوزراء المكلف يتعرض لضغوط كبيرة من اجل الإبقاء على عدد من الوزراء في مناصبهم في وزارات تشكل العصب الأساس لحكومة عبد المهدي المستقيلة والسبب المباشر في فشلها.

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وتساءلت الناشي عن كيف يتم اعادة تكليف شخصيات يكون الاولى أحالتها الى المحاكم المختصة لضلوعها في قتل المتظاهرين وملفات فساد كبرى تسببت في تدهور الوضع العام في بغداد والمحافظات.



ودعت الناشي، الكتل السياسية الوطنية والحريصة على مصلحة البلاد والعباد الى تسهيل مهمة المكلف في تشكيل حكومته بأسرع وقت ممكن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والتحديات العديدة التي يواجهها.



ف.ا