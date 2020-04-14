القدو يكشف عن ان الكرد وضعوا شروطا صعبة للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة



كشف النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو عن تقديم المكون الكردي شروطا للتفاوض وتمرير حكومة الكاظمي مستبعدا تطبيقها، بينها رفع حصة الاقليم بموازنة 2020 الى 17%وتطبيق المادة 140.



وقال القدو ان “مفاوضات وحوارات المرشح مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة انطلقت وجاري البحث حول اسماء المرشحين”.



واضاف ان “الجانب الكردي وضع شروطا مستبعدة التطبيق لمساندة حكومة الكاظمي من بينها المادة 140 والفصل الخاص بكركوك ورواتب البيشمركة”.



واوضح ان “الكرد اشترطوا رفع موازنة الاقليم في 2020 الى 17% عند اقرارها ومطالبتهم بعدد من الوزارات السيادية وعلى رأسها وزارة المالية”.



واكد قدو ان “تلك الشروط مستحيل تطبيقها وتعجيزية كونها تضر بمصلحة البلد مما يصعب على الكاظمي تشكيل حكومته بسلاسة”.



ف.ا