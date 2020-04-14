العيداني: انطفاء الكهرباء في البصرة لا علاقة له بفرض حالة الإنذار "ج"

أكدت الحكومة المحلية في البصرة، أن انقطاع التيار الكهربائي مساء أمس الاثنين في عموم مناطق المحافظة لا علاقة له بإدخال الأجهزة الأمنية في حالة الإنذار (ج).

وقال المحافظ أسعد العيداني عبر تصريح له، إن محطة الرميلة تعرضت إلى مشكلة فنية حيث تعمل الكوادر المختصة في دوائر الكهرباء لإعادة الخط (400) إلى العمل.

وأضاف، أن توجيه قيادة العمليات بإعلان الإنذار ج يتعلق بحركة المواطنين بعد أن سمحت خلية الأزمة بالحركة (نسبيا) في الأيام الماضية وهو ما أدى لزيادة الإصابات، منوها إلى أن ذلك هو السبب الرئيس للإنذار ولا ربط بينه وبين انقطاع التيار الكهربائي.