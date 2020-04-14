يونادم كنا :الكاظمي سيقدم حكومتـه قبل شهر رمضان ومنح الثقة سيكون علنيا في القاعة الكبرى



اعلن رئيس كتلة الرافدين النائب يونادم كنا ان " رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم تشكيلته الوزارية والبرنامج الحكومي قبل حلول شهر رمضان المبارك "، مشيرا الى ان" غالبية النواب لديهم توجه بعقد جلسة منح الثقـة في القاعة الكبرى ، ويكون الجلوس فيها متباعدا ".



وقال ان " النواب سيطلبون اعتماد التصويت العلني المباشر للبرنامج الحكومي ومرشحي الحقائب الوزارية ، ولا يمكن التعذر بحجة فيروس كورونا والحظر الوقائي " ، مبينا ان "الكاظمي سيطرح برنامجه الحكومي الجديد الى رئاسة البرلمان خلال الأيام المقبلة ".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف مصطفى الكاظمي رسميا يوم الخميس 9 نيسان ، بتشكيل الحكومة المقبلة ورئاسة مجلس الوزراء ، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة التكليف.



ف.ا