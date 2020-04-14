الشابندر يكشف كواليس اجتماع "البيت الشيعي" مع الكاظمي

كشف السياسي عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع "البيت الشيعي" مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا أن الكاظمي طالب زعماء الشيعة بمنحه حرية اختيار الوزراء.

وقال الشابندر في تصريح صحفي، إن "زعماء البيت الشيعي اجتمعوا مع رئيس الوزراء المكلف مصطفة الكاظمي اليوم لبحث تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "الكاظمي طالبهم بضرورة منحه حرية اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة دون ضغوط وهم وافقوا شريطة عرض تلك الاسماء عليهم مسبقا".

وأوضح أن "الكاظمي طالبهم بأن تكون مسؤولية الدولة وادارة الملف الأمني والسياسي تضامنية مع جميع الأطراف السياسية من اجل تحمل المسؤولية".