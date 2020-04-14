بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 نيسان 2020 09:47 ص

أطعمة يجب أن يتجنبها الرجال بعد عمر الخمسين

سن 50
تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأمراض مزمنة أخرى، مع التقدم في العمر، لكن بالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، يمكن للأطعمة التي يتناولونها أن تلعب دورا كبيرا في تفاقم أو الحد من هذه المخاطر الصحية.

لذلك نشر موقع "newsmax"، تقريرا عن 6 أطعمة، قال إنها الأسوأ للرجال بعد عمر الخمسين، وهي:
الكعك
وذكرت الدكتورة توبي أميدور، أن الكيك أو الكعك المحلى من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة ولا توفر التغذية الكافية، لذا يجب تناولها في أوقات قليلة وبكميات صغيرة.

الأطعمة المقلية

وقالت أميدور، إن الأطعمة المقلية ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة الوزن، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني، لكن يمكن تجربة شواء أو تحميص الخضار والدجاج بدلا من القلي.

 اللحوم المصنعة
يعد السجق واللحوم المصنعة، من الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة التي تسد الشريان، وهذا يمكن أن يرفع بشكل خطير مستويات الكوليسترول، واقترحت أميدور تجربة إصدارات أصغر حجما من الأطعمة المصنعة المفضلة لديك، أو أصناف قليلة الدسم.

المعجنات أو الفطائر المحمصة

ذكرت صحيفة "Everyday Health "، أن هذه الأطعمة هي "قنابل ذات سعرات حرارية"، وقالت ليزلي بونتشي، إخصائية التغذية واستشارات التغذية الرياضية: "من المهم تناول البروتين في وجبة الإفطار، ويمكن تناول بيضة مع شريحة من خبز الحبوب الكاملة بدلا من هذه المعجنات".

شرائح لحم الضلع

وفقًا لخبراء في Everyday Health، تعد شرائح لحم الضلع من لحوم الأبقار واحدة من أكثر اللحوم دسما؛ إذ يحتوي جزء صغير من 113 جراما تقريبا على 16 غراما من الدهون، ومعظمها دهون مشبعة، ويمكن استبدالها بقطع أصغر من اللحم العلوي.

 ألواح البروتين "البروتين بار"

 في حين أن كلمة ”بروتين“ قد تجعلك تعتقد أن هذه وجبات خفيفة صحية، إلا أن الحقيقة هي أن العديد من هذه المنتجات غالبا ما يكون عبارة عن قطعة حلوى مقنعة محملة بالكثير من السعرات الحرارية والسك ، لذا يجب أن تبحث عن ألواح غنية بالبروتين وتحتوي على أقل من 7 غرامات من السكر.
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