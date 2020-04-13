الاقتصاد الإيراني يدفع ثمن سنوات الفساد.. انهار أمام كورونا في لحظات

قال مراقبون، إن حالة الانهيار التي يمر بها الاقتصاد الإيراني وإغلاق نحو 1.5 مليون شركة واختفاء نحو 7 ملايين وظيفة يعود الى سنوات الفساد التي حكم فيها خامنئي ولا يزال، فالاقتصاد لم يتحمل هزة واحدة وانهار تماما لأنه ليس اقتصادا متينا وليست فيه قطاعات راسخة.

وكان قد أصدر خمسة آلاف ناشط عمالي ومدني في إيران بيانا طالبوا فيه بإعادة التفاوض بشأن قرار الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة في 9 أبريل الجاري. وتضمن قرار الحكومة الإيرانية تعديلًا في رواتب العمال، حيث سيكون الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للأشهر الـ 12 المقبلة أكثر بقليل من 18 مليون ريال، أي ما يساوي 115 دولارًا تقريبا، أي زيادة بنسبة 21%.

يأتي هذا القرار في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وكذلك ارتفاع معدل التضخم في البلاد بشكل كبير حيث بلغ 50%، بحسب البنك المركزي الإيراني.

لكن بيان الآلاف من النشطاء الماليين، وفق تقرير مترجم نشرته "العربية نت" يقول إن تحديد الحد الأدنى للأجور دون اتفاق مع ممثلي النقابات انتهاك للقانون ويجب استئناف المفاوضات على أساس 50 مليون ريال شهريًا (أي حوالي 300 دولار)، كأقل مبلغ ستحتاجه عائلة مكونة من أربعة أفراد لتغطية نفقات المعيشة الأساسية. في المقابل يصر أرباب العمل على أنهم لا يستطيعون تحمل زيادة تتجاوز 15%، وفقا لوكالة أنباء العمل الإيرانية (ايلنا) التي قابلت بعض العمال، نقلت عنهم أن هذا لن يكون كافياً لتغطية تكلفة الطعام الذي يستهلكونه، ناهيك عن دفع تكاليف السكن والملابس والسفر والنفقات الطبية والتعليمية لعائلاتهم. وبناءً على المادة 41 من قانون العمل الإيراني، يجب على " المجلس الأعلى للعمل" تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس سنوي يتناسب مع معدل التضخم، والتأكد من أن الحد الأدنى للأجور يمكن أن يغطي نفقات الأسرة العادية.

ووفقًا للمركز الإحصائي الإيراني، ارتفعت تكلفة المعيشة للعائلات الإيرانية بنسبة 64% بين مارس 2019 ومارس 2020.

ويذكر أنه في مارس 2019، حدد مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، خط الفقر في إيران عند 34 مليون ريال، ولذا وفقا للحد الأدنى للأجور الجديد، سيكون العمال مواطنين تحت خط الفقر.

ويقدر المجلس الأعلى للعمل تكلفة المعيشة للأسرة العادية بـ 54 مليون ريال أي ما يعادل حوالي 340 دولارًا شهريًا.

وشهدت إيران موجات من الاحتجاجات والاضطرابات منذ ديسمبر 2017، مع أوسع انتفاضة في نوفمبر الماضي حيث قتل خلالها ما يصل إلى 1500 شخص على أيدي قوات الأمن، بسبب الفقر وتردي الأحوال الاقتصادية.

في نفس السياق، كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تعليق عمل 1.5 مليون شركة، كما أثر سلباً على وضع التوظيف لـ 7.3 مليون إيراني. وقال ربيعي في تعليق كتبه لوكالة أنباء "إيسنا" شبه الرسمية، إن تفشي المرض أثر على 3.3 مليون موظف بدوام كامل و4 ملايين عامل في القطاع الخاص في إيران.

وكان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني قال إن الجمعية تخطط لمساعدة مليوني شخص فقدوا وظائفهم بسبب كوفيد-19 بالتزامن مع تحذير مركز أبحاث مجلس الشورى من "احتجاجات" و "أعمال شغب" محتملة قد تنشب نتيجة التأثير الاقتصادي لوباء كورونا. وكتب ربيعي أن تعليق الإنتاج في 1.5 مليون شركة سيكون له عواقب طويلة الأمد على الاقتصاد الإيراني لكنه لم يذكر مصير مليار يورو سمح المرشد الإيراني، علي خامنئي، لروحاني بسحبها من صندوق التنمية الاحتياطي لمساعدة الحكومة على التعامل مع عواقب تفشي المرض.

والمؤكد وفق القراءات المختلفة ان ايران وبالرغم من غناها الشديد في الموارد الطبيعية وغناها بالنفط إلا ان حكم خامنئي أورثها الفساد والفقر وتدني احوال 80 مليون مواطن إيراني.

أ.ي