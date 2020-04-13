بعد شهور من الفراغ السياسي.. توافق على حكومة الكاظمي قريبًا

مراقبون: لا تزال هناك فرصة لتجاوز الفقر والمحاصصة والطائفية والحكم بعد بدء الحكومة عملها





بعد شهور طويلة من التعثر، وفشل كل من الزرفي وتوفيق علاوي من قبل في تشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة عبد المهدي، بدأت تظهر بوادر انفراجة سياسية في العراق بعد أنباء أن حكومة مصطفى الكاظمي في طريقها للظهور خلال أيام

من جانبه أعرب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، عن رفضه تكرار تجربة تشكيل حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، في الحكومة المرتقبة، برئاسة المكلف مصطفى الكاظمي، وأكد النائب عن التحالف مختار الموسوي، في تصريحات له، أن تحالفه سيمنح الكاظمي صلاحية اختيار وزراء حكومته بكل حرية، وتوقع تحالف القوى العراقية، تقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تشكيلته الوزارية خلال 10 أيام إثر هذا التوافق.

وقال القيادي في التحالف، حيدر الملا، أن هناك توافقا وطنيا ليس فقط شيعياً وإنما من مختلف الكتل سواء الكردية أو السنية على تكليف مصطفى الكاظمي.

وأضاف، أن تحالف القوى، وكذلك الكتل الكردستانية، لديهم تقاربات كبيرة مع الكاظمي على مستوى البرنامج الحكومي ومنهاج التشكيلة الوزارية، موضحا أن الرئيس المكلف قد لا يحتاج إلى موعد شهر لطرح تشكيلته الوزارية بل ربما يحتاج أياما. كما شدد على ضرورة أن تكون الحكومة داعمة للشعب في مواجهة الظروف الصعبة والتصدي للتحديات.

وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد أكد عزمه تقديم كابينته الوزارية بأقرب وقت ممكن. وقال مكتبه الإعلامي في بيان تلقته أيضا، إن "الكاظمي يواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في أجواء إيجابية بتعاون الكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية، وفقاً للتوجهات التي أعلنها في كلمته"، مضيفا أن رئيس الوزراء المكلف أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات ومشاورات، أكد خلالها عزمه على تقديم برنامجه الحكومي وعلى تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن".

كما التقى الكاظمي بعد أيام على تكليفه، كان التقى بأعضاء في الحكومة المنتهية ولايتها في محاولة لتشكيل حكومة جديدة بسرعة، حيث بحث مع وزير المالية في الحكومة المستقيلة فؤاد حسين خطوات تشكيل الحكومة والتحديات التي يواجهها العراق.

وأكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أن "السيادة خط أحمر ولا يمكن التنازل عن كرامة العراق. وقال الكاظمي في كلمة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة إن "العراق للعراقيين وقرار العراق بيد أبنائه. وشدد على أن حكومته "ستكون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن المرحلة تحتاج إلى مصارحة بين جميع العراقيين، مشيرا إلى أن الشعب العراقي لم يحقق طموحاته وأحلامه بعد.

ويرى مراقبون، إنه ربما لا تزال هناك فرصة للعراق كي يخرج من دائرة الفقر والمحاصصة والطائفية خلال الفترة القادمة والحكم سيكون بعد بدء الحكومة الجديدة عملها وفور اعتمادها من مجلس النواب.