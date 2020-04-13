دعوة برلمانية لعقد جلسات عبر الهواتف النقالة



اقترح النائب عن كتلة " المستقبل" الكردستانية سركوت شمس الدين ، استخدام تطبيق "ZOOM" على الهواتف النقالة لعقد جلسات البرلمان.



وقال شمس الدين في بيان :" ان مجلس النواب يجب ان يعمل على استخدام التطبيق "ZOOM" الذي بدأت باستخدامه بعض دول العالم،لعقد الجلسات البرلمانية للتصويت على مقترحات او مشاريع القوانين المهمة التي يمكن ان تعود بالفائدة على ابناء الشعب خلال المرحلة المقبلة،او عقد جلسات تشاورية من اجل التباحث حول الامور المهمة التي تجري في البلد ".



واكد :" ان هذا التطبيق آمن جدا ويمكن ان يستوعب استضافة اكثر من 500 شخص"،مبيناً انه برنامج رخيص يمكن تحميله من قبل جميع اعضاء مجلس النواب على الهواتف الذكية والقيام ببث حي لعقد جلسات المجلس اينما كانوا ".



وتابع :" ان مجلس النواب يمكن ان يكون بهذه الخطوة من المؤسسات المتميزة،ومثالا وقدوة للمؤسسات الاخرى للبدء بانجاز اعمالها المهمة عبر التطبيقات المتاحة عبر الهواتف النقالة نظراً لظروف البلد في اعلان حظر التجوال لتطويق فيروس "كورونا"،ومناقشة الكثير من الاحداث التي تحصل في البلد والاستماع لآراء باقي النواب واتخاذ قرار جماعي فيها".