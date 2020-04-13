بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 نيسان 2020
آخر الأخبار
إيران تسجل 1574 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 كورونا يوقف اجراءات اعادة النازحين الى مناطقهم تسجيل 3 إصابات جديدة بفايروس كورونا في واسط نائب كردي : الكاظمي يحاول الجمع بين التكنوقراط وارضاء الكتل نائب: حظوظ الكاظمي أكبر بكثير ممن سبقوه خلية الازمة البرلمانية : وزير المالية تقاعس بدعم النجف في مواجهة ازمة كورونا عالية نصيف تكشف تفاصيل اتفاق بين القوى الشيعية والكاظمي الأمم المتحدة: الحصبة تهدد حياة 117 مليون طفل في العالم بسبب كورونا شناس: الشعب الإيراني من يدفع الثمن وليس خامنئي الخارجية : نسقنا لعودة قرابة 4462 عراقياً من العالقين في الخارج
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 نيسان 2020 05:44 م

دعوة برلمانية لعقد جلسات عبر الهواتف النقالة

مجلس-النواب-البرلمان


اقترح النائب عن كتلة " المستقبل"  الكردستانية  سركوت شمس الدين ، استخدام تطبيق "ZOOM" على الهواتف النقالة لعقد جلسات البرلمان.

وقال شمس الدين في بيان :" ان مجلس النواب يجب ان يعمل على استخدام التطبيق "ZOOM" الذي بدأت باستخدامه بعض دول العالم،لعقد الجلسات البرلمانية للتصويت على مقترحات او مشاريع القوانين المهمة التي يمكن ان تعود بالفائدة على ابناء الشعب خلال المرحلة المقبلة،او عقد جلسات تشاورية من اجل التباحث حول الامور المهمة التي تجري في البلد ".

واكد :" ان هذا التطبيق آمن جدا ويمكن ان يستوعب استضافة اكثر من 500 شخص"،مبيناً انه برنامج رخيص يمكن تحميله من قبل جميع اعضاء مجلس النواب على الهواتف الذكية والقيام ببث حي لعقد جلسات المجلس اينما كانوا ".

وتابع :" ان مجلس النواب يمكن ان يكون بهذه الخطوة من المؤسسات المتميزة،ومثالا وقدوة للمؤسسات الاخرى للبدء بانجاز اعمالها المهمة عبر التطبيقات المتاحة عبر الهواتف النقالة نظراً لظروف البلد في اعلان حظر التجوال لتطويق فيروس "كورونا"،ومناقشة الكثير من الاحداث التي تحصل في البلد والاستماع لآراء باقي النواب واتخاذ قرار جماعي فيها".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في إيران

إيران تسجل 1574 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 14 نيسان 2020 03:57 م

جمال كوجر

نائب كردي : الكاظمي يحاول الجمع بين التكنوقراط وارضاء الكتل 14 نيسان 2020 03:23 م

مصطفى الكاظمي

نائب: حظوظ الكاظمي أكبر بكثير ممن سبقوه 14 نيسان 2020 03:23 م

457675Image1

خلية الازمة البرلمانية : وزير المالية تقاعس بدعم النجف في مواجهة ازمة كورونا 14 نيسان 2020 03:20 م

عالية نصيف

عالية نصيف تكشف تفاصيل اتفاق بين القوى الشيعية والكاظمي 14 نيسان 2020 03:12 م

حسن-الكعبي

الكعبي : العراق مازال في دائرة خطر كورونا 14 نيسان 2020 02:08 م

سلام الشمري

نائب يطالب بصرف المنحة المالية للعوائل ذات الدخل المحدود قبل شهر رمضان المبارك 14 نيسان 2020 01:35 م

النصر

ائتلاف النصر: نحرص على التوصل إلى تفاهمات لتسهيل تشكيل حكومة بعيداً عن أي وصاية خارجية 14 نيسان 2020 01:28 م

التعليقات