محاصصة من نوع جديد : توزيع الوزارات على اساس المحافظات !!



طالب النائب عن محافظة بابل ، منصور البعيجي، مصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل الحكومة، بتخصيص حقيبة وزارية لمحافظة بابل، معتبرا هذا المطلب حقا من حقوق المحافظة.



وقال البعيجي في بيان صحفي : "نحن ، باعتبارنا ممثلين عن محافظة بابل، نستغرب عدم اختيار شخصية لشغل منصب وزاري من محافظة بابل ، رغم انها تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لشغل اية حقيبة وزارية ، خصوصا وان بابل هي محافظة التراث والاثار ".



واضاف ان "محافظة بابل تمتلك جميع المؤهلات والكفاءات ، وهي خامس محافظة بالتعداد السكاني ، الامر الذي يتطلب وقفة جادة من قبل رئيس الوزراء المكلف لاختيار وزير منها ، اسوة بالمحافظات الاخرى التي شغلت عدة شخصيات منها حقائب وزارية".