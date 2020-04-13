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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 نيسان 2020 04:55 م

حزب علاوي يحمل البرلمان مسؤولية التصدي لجرائم العنف الاسري

حزب الوفاق الوطني العراقي

 دعا حزب الوفاق الوطني العراقي ، بزعامة اياد علاوي ، الى توحيد الجهود الوطنية من اجل اقرار قانون مكافحة العنف الاسري، منددا بالجريمتين البشعتين في التون كوبري والنجف .

وحمّل الحزب في بيان صحفي ، مجلس النواب مسؤولية التصدي لما يجري من خلال اقرار التشريعات اللازمة لحماية الاسرة .

كما دعا الحزب الحكومة والاجهزة الامنية المسؤولة الى اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المتسببين بتلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، بوصف الاسرة الوحدة الاساسية في المجتمع وحمايتها واجب، لان في اضعافها اضعافا للمجتمع .

وكانت ناحية التون كوبري في كركوك شهدت قبل ايام جريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها ، فيما تعرضت سيدة للحرق في النجف امام زوجها الذي لم يقم باطفائها .

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