حزب علاوي يحمل البرلمان مسؤولية التصدي لجرائم العنف الاسري

دعا حزب الوفاق الوطني العراقي ، بزعامة اياد علاوي ، الى توحيد الجهود الوطنية من اجل اقرار قانون مكافحة العنف الاسري، منددا بالجريمتين البشعتين في التون كوبري والنجف .



وحمّل الحزب في بيان صحفي ، مجلس النواب مسؤولية التصدي لما يجري من خلال اقرار التشريعات اللازمة لحماية الاسرة .



كما دعا الحزب الحكومة والاجهزة الامنية المسؤولة الى اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المتسببين بتلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، بوصف الاسرة الوحدة الاساسية في المجتمع وحمايتها واجب، لان في اضعافها اضعافا للمجتمع .



وكانت ناحية التون كوبري في كركوك شهدت قبل ايام جريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها ، فيما تعرضت سيدة للحرق في النجف امام زوجها الذي لم يقم باطفائها .



