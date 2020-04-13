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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 04:47 م

المسعودي: مخرجات خطيرة في مرسوم تكليف الكاظمي

رياض المسعودي

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان من أبرز الداعمين لترشيح مصطفة الكاظمي لرئاسة الحكومة في جميع المراحل.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن صالح وخلال المرسوم الجمهوري رقم 12 والخاص بتكليف الكاظمي تجنب ذكر الكتلة الاكبر واكتفى بتسمية الكتل النيابية الداعمة وهو مخالف لما جاء في قرار القضاء قبل مدة.

وأوضح المسعودي، أن تلك العملية ستؤسس لمخرجات سياسية خطيرة اولها عدم وجود كتلة متبنية للكاظمي داخل البرلمان وثانيا أسست لعرف استبدال المكلفين لرئاسة الحكومة وتسويف الوقت رغم اهميته دستوريا.

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