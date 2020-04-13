المسعودي: مخرجات خطيرة في مرسوم تكليف الكاظمي

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان من أبرز الداعمين لترشيح مصطفة الكاظمي لرئاسة الحكومة في جميع المراحل.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن صالح وخلال المرسوم الجمهوري رقم 12 والخاص بتكليف الكاظمي تجنب ذكر الكتلة الاكبر واكتفى بتسمية الكتل النيابية الداعمة وهو مخالف لما جاء في قرار القضاء قبل مدة.

وأوضح المسعودي، أن تلك العملية ستؤسس لمخرجات سياسية خطيرة اولها عدم وجود كتلة متبنية للكاظمي داخل البرلمان وثانيا أسست لعرف استبدال المكلفين لرئاسة الحكومة وتسويف الوقت رغم اهميته دستوريا.