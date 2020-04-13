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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 نيسان 2020 04:27 م

نائب : محاولات لشمول المدانين بالفساد المالي بالعفو الخاص

2422019361214النائب حسين العقابي


حذر النائب حسين العقابي من محاولات شمول المدانين بالفساد المالي بالعفو الخاص.

وقال العقابي في بيان :" ان توصية رئيس مجلس الوزراء المستقيل لرئيس الجمهورية بخصوص اصدار عفو خاص عن المحكومين، تضمنت شمول جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام عمدا ، في حال قيام المحكوم بتسديد ما بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه".

واوضح :" ان هذه الفقرة تعد انتهاكا صارخا وخطيرا للدستور العراقي الذي تنص المادة ٧٣ منه على استثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري ، من العفو ".

واكد :" ان شمول المدانين بجرائم الفساد المالي والاداري بالعفو الخاص  بعد تسديد الأموال التي نهبوها، يمثل بارقة امل وطوق نجاة يرمى لهم ، وضوءا اخضر لبقية الفاسدين للاستمرار بفسادهم والتوسع فيه ما دامت الاجراءات معهم بهذا اليسر والسهولة".

وحمل العقابي رئيس الوزراء المستقيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن اي متهم بملفات فساد واختلاس يتم شموله بالعفو الخاص خلافا للدستور والقوانين النافذة ، داعيا الرأي العام لليقظة والحذر من هذه المحاولات.

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