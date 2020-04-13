بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 13 نيسان 2020
آخر الأخبار
إسرائيل تعلن ارتفاع وفيات فايروس كورونا إلى 110 انطلاق آخر رحلتين لإعادة العراقيين العالقين في القاهرة الصحة العالمية تكشف عن عمليات ابتزاز في العراق خاصة بكورونا الكاظمي يتسلم 10 ملفات مهمة.. وتخوف نيابي من تهكير التصويت الإلكتروني لحكومة الكاظمي طاقم بحرى عراقي محتجز فى إيران يوجه نداء استغاثة روسيا تسجل 2558 إصابة جديدة بفايروس كورونا بحث ياباني: عقار جديد يمنع تكاثر فايروس كورونا انطلاق أول رحلة جوية استثنائية من العراق إلى جدة لإعادة العالقين هزة أرضية بقوة 3،5 درجات تضرب أربيل البعيجي يطالب الكاظمي بتخصيص حقيبة وزارية لمحافظة بابل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 03:38 م

الصحة العالمية تكشف عن عمليات ابتزاز في العراق خاصة بكورونا

كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن عمليات ابتزاز في العراق تخص استهلاك مواد طبية خاصة بفيروس كورونا.

وقال ممثل المنظمة في العراق عدنان نوار، إن "هناك دوائر مختصة بقضية متابعة ومراقبة اسعار المواد الطبية، كدائرة التفيش في وزارة الصحة، وكذلك وزارة الداخلية، قسم الجرائم الاقتصادية وغيرها، عليهم التحرك سريعاً لمراقبة عمل مذاخر الادوية وكذلك الصيدليات، فهناك شكاوى كثيرة من المواطنين لوجود ارتفاع كبير في اسعار الكمامات وكذلك القفازات، كما توجد عمليات احتكار من قبل بعض هؤلاء".

وبين أن "ما يقوم به بعض أصحاب مذاخر الأدوية والصيدليات، هي عملية ابتزاز للمواطنين، باستغلال هذا الظرف الصحي، ولهذا يجب تدخل الجهات الحكومية المختصة، لإنهاء هذا العمليات، فهذه التصرفات خارج الضوابط القانونية والشرعية والوطنية".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

طاقم بحرى عراقي محتجز فى إيران يوجه نداء استغاثة 13 نيسان 2020 03:20 م

الخطوط-الجوية-العراقية

انطلاق أول رحلة جوية استثنائية من العراق إلى جدة لإعادة العالقين 13 نيسان 2020 02:06 م

منصور-البعيجي-607x330

البعيجي يطالب الكاظمي بتخصيص حقيبة وزارية لمحافظة بابل 13 نيسان 2020 01:20 م

قيادة العمليات المشتركة

العمليات المشتركة تنعى نائب قائد عمليات الجزيرة 13 نيسان 2020 01:07 م

حيدر الملا، القيادي في ائتلاف الوطنية

تحالف القوى يرجح تقديم الكاظمي كابينته الوزارية خلال 10 أيام 13 نيسان 2020 01:02 م

حسن شاكر

نائب: حكومة الكاظمي ستكون مؤقتة ومهمتها اعادة هيبة الدولة والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة 13 نيسان 2020 12:58 م

مختار الموسوي

نائب : اربعة اطراف عسكرية تتحرك على الحدود العراقية السورية 13 نيسان 2020 11:42 ص

نجاة الطائي

نائبة فائزة : الحلبوسي يجب ان يسجن لتجاوزه الدستور والتحايل على تنفيذه 13 نيسان 2020 11:39 ص

التعليقات