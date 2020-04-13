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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 03:32 م

الكاظمي يتسلم 10 ملفات مهمة.. وتخوف نيابي من تهكير التصويت الإلكتروني لحكومة الكاظمي

مصطفى الكاظمي

ذكرت مصادر سياسية مطلعة، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ينتظر إنجاز 10 ملفات فور المصادقة على حكومته في البرلمان.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الكاظمي تسلم ما لا يقل عن 10 ملفات، بعضها سيكون عليه ألا يعد بشيء بخصوصها، وإلا سيضع نفسه في موقف محرج وقد يتهم بالكذب، في إشارة إلى صعوبة حل بعض الأزمات.

وأضافت، أن الملفات التي سيتعين على الكاظمي التعامل معها هي: الموازنة المالية، الأزمة الصحية، التحضير للانتخابات المبكرة، التعامل مع المتظاهرين الذين صعّدوا تهديداتهم بالعودة للشوارع في أول إعلان عن انحسار وباء كورونا في العراق وما يتعلق بقضية قتل نحو 700 متظاهر ومحاسبة المتورطين، ملف النازحين تعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية في الحرب على الإرهاب.

وأشارت إلى أن ملفين اخرين تسلمهما الكاظمي وهما الأزمة بين بغداد وأربيل يتعلقان بالمادة 140 من الدستور التي تنظم إدارة المناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز العالق منذ سنوات.

من جانبها، أكدت مقررة مجلس النواب خديجة علي، وجود مخاوف من عملية تزوير وتلاعب في التصويت الإلكتروني وهو مقترح يجري دراسته من اجل التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي.

وقالت علي، إن "العمل الإلكتروني قد يتعرض الى خلل ما، لكن في حال اقدام مجلس النواب على خطوة التصويت الإلكتروني على الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، لا يقدم عليها الا اذا كانت مضمونة، فلا يمكن للبرلمان استخدامها".

وبينت أنه "لا يمكن للبرلمان استخدام طريقة للتصويت على الحكومة الجديدة، تكون مخترقة وفيها ربما تزوير".

وأكدت مقرر مجلس النواب، أن "مجلس النواب لا يخاطر بأي طريقة في مخاطر وشبهات، وخصوصاً بهذا قضية مهمة تتعلق بالتصويت على الحكومة الجديدة"، مبينة أن "البرلمان مضطر للاستخدام التصويت الإلكتروني، بسبب وباء فيروس كورونا".

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