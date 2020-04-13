طاقم بحرى عراقي محتجز فى إيران يوجه نداء استغاثة

وجه طاقم بحري عراقي، من شخصين، اليوم الاثنين، نداء استغاثة نقله النائب كاظم فنجان الحمامي، وزير النقل الأسبق، لإخلائه من على سفينة عراقية عالقة في الجانب الإيراني، بسبب غلق الحدود وعطل السفينة.



وقال النائب كاظم فنجان الحمامي، في بيان، إنه تلقى "نداء استغاثة من طاقم عراقي مؤلف من:- الربان: عدنان ناصر حسن العامري، ورئيس المهندسين حافظ علي حسين الحميداوي".



وأشار إلى أن "كلاهما محتجزان على ظهر الباخرة (Marfa alaman 1) المتوقفة منذ مدة طويلة على الجانب الايراني قرب ميناء خرمشهر (المحمرة)، وقد نفذ منهم الطعام، فاضطروا لتناول المعلبات المنتهية الصلاحية".



وأضاف: "نرجو من محافظ البصرة (أسعد العيداني) ومن خلية الأزمة التدخل لتقديم المساعدة العاجلة، وتأمين عودتهم عن طريق منفذ الشلامجة، علما انهم من البصرة، وغير مصابين بالوباء، وحالتهم الصحية جيدة، لكنهم يعيشون في عزلة خانقة، وعيونهم ترنو إلى الضفة الاخرى من شط العرب، ولا حول لهم ولا قوة".



