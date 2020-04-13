روسيا تسجل 2558 إصابة جديدة بفايروس كورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 2558 إصابة جديدة بالفيروس في 62 إقليماً من أقاليم البلاد.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 62 إقليماً روسيا. ليصل عدد الحالات المؤكدة في 82 إقليماً إلى 18 ألفاً و328 إصابة".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1355 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و495 إصابة بضواحي العاصمة، وكذلك سجلت مدينة سان بطرسبورغ 121 حالة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 179 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 1470 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 18 حالات وفاة بفيروس كورونا في روسيا وإجمالي الوفيات 148 شخصا.