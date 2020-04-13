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الإثنين, 13 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 02:16 م

بحث ياباني: عقار جديد يمنع تكاثر فايروس كورونا

كورونا

كشف بحث ياباني جديد، أن العقار نيلفينافير يمنع تكاثر فيروس كورونا ويستخدم خلال العلاج ضد فيروس الايدز.

ودرس الباحثون تأثير تسعة عقاقير مماثلة على جزيئات فيروس كورونا ووجدوا أن العقار المذكور يؤثر على انخفاض في نشاط تكاثر فيروس كورونا.

وأشار الأطباء، أن العلاج لمرض كورونا لم يتم إيجاده بعد، لذا من الضروري اختبار الأدوية المضادة للفيروسات المثبتة فعاليتها.

في سياق متصل، أظهر الدواء التجريبي لشركة "غلياد ساينسز" الأمريكية، للمرضى الذين يعانون من عدوى كورونا نتائج واعدة في اختبارات مبكرة.

كما أظهرت تجارب أجراها فريق من العلماء على دواء مخصص لعلاج الإيبولا فاعليته على حالات خطرة من مصابي فيروس كورونا.

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