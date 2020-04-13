بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 13 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 02:06 م

انطلاق أول رحلة جوية استثنائية من العراق إلى جدة لإعادة العالقين

الخطوط-الجوية-العراقية

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، انطلاق الطائرة طراز A320/YI-ARA التابعة لأسطول الناقل الوطني العراقي من مطار بغداد الدولى متوجهة إلى مطار جدة بالسعودية.

 وأفادت مصادر بالنقل، بأنها تعد الرحلة الاستثنائية الأولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية.

وكانت دائرة صحة الرصافة ببغداد، أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من فيروس كورنا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء إلى 90 حالة شفاء فى الرصافة.

وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، "نعلن شفاء 25 مصاباً بفيروس كورونا في مستشفى ابن الخطيب وهي أعلى نسبة تعاف لمرضى يتم شفاؤهم في يوم واحد، بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى وكل المؤسسات الصحية".

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية فإن مجموع كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 1352 إصابة، منها 640 حالة شفاء، و76 حالة وفاة.

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