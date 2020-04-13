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الإثنين, 13 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 01:59 م

هزة أرضية بقوة 3،5 درجات تضرب أربيل

هزة أرضية

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 ضربت ناحية طق طق جنوب شرقي أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية فجر اليوم في ناحية طق طق جنوب محافظة أربيل".

وأضافت أن "الهزة تبعد مسافة 58 كم جنوب شرق المحافظة، وقد بلغت قوتها  3،5 درجات وكان هنالك شعور بها من قبل بعض المواطنين في المنطقة".

ودعت الوزارة "لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة وتهيب بالمواطنين الكرام الالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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