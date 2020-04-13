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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 نيسان 2020 01:20 م

البعيجي يطالب الكاظمي بتخصيص حقيبة وزارية لمحافظة بابل

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طالب النائب عن محافظة بابل، منصور البعيجي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتخصيص حقيبة وزارية لمحافظة بابل.

وقال البعيجي في بيان، "نستغرب   عدم اختيار شخصية لشغل منصب وزاري  من محافظة بابل بالرغم انها  تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لشغل اي حقيبة وزارية، خصوصا وأن بابل هي مدينة التراث والاثار وانطلاق لجميع الخبرات والكفاءات ".

وأضاف أن "بابل خامس محافظة بالتعداد السكاني الامر الذي يتطلب وقفة جادة من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف لاختيار وزير من المحافظة اسوة ببقية المحافظات التي شغلت عدة شخصيات منها حقائب وزارية".

ودعا البعيجي، إلى "اختيار وزير من بابل وفقا"، مشددا على "وجوب ان يتم اختيار وزير من بابل وارجاع حق بسيط من حقوقها المسلوبة منذ سنوات، وباعتبارنا ممثلين عن هذه المحافظة لن نسكت حتى يتم تحقيق هذا المطلب الذي نعتبره حقا من حقوق المحافظة التي لم تنصف ولو لمرة واحدة طيلة الفترة السابقة والحكومات المتعاقبة ".

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