مرشح " الفرصة الاخيرة " .. هل يكون "الحلقة الاخيرة" في مسلسل التسويف والمماطلة



بدأ رئيس الوزراء المكلف الجديد مصطفى الكاظمي تحركاته ومشاروراته مع القوى والاحزاب الرئيسة من اجل الشروع بتشكيل حكومته وتأليف كابينة وزارية تمهيدا لعرضها على البرلمان .



و الكاظمي ما زال في الايام الاولى من تكليفه بالمهمة ، اذ لم تمض سوى اربعة ايام على تكليفه في التاسع من نيسان الجاري ، وما زال امامه متسع من الوقت لاتمام مهمته في المدة المحددة دستوريا بثلاثين يوما ، خصوصا وان خلفه تجربتين لمكلفين سابقين لم يحالفهما الحظ وتوافق السياسيين ، عليه ان يتعلم منهما ويتعظ ..



وبدأت منذ الان التسريبات والتكهنات عن حكومة الكاظمي ووزرائه وحصة كل من الكتل السياسية فيها . ومع ان هذه التسريبات قد لاتكون صحيحة اودقيقة ، الا انها تعطي انطباعا عن مدى تدخل الكتل السياسية في تشكيل الحكومة ومحاولة المكلف ارضائها ..



سعد المطلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي ، قال :" ان هناك وزراء في حكومة عادل عبد المهدي سيحتفظون بوزاراتهم في الحكومة الجديدة ".



المطلبي حدد عدد هؤلاء الوزراء بثلاثة ، وصفهم بانهم كانوا ناجحين في ادائهم ، لهذا هناك نية لاعادة تكليفهم .



النائب المستقل باسم الخشان، اكد هذا بقوله :" ان الاكراد سيحتفظون بوزاراتهم التي حصلوا عليها في الحكومة السابقة".



واوضح خشان:" ان الكاظمي سيوزع الحقائب الوزارية كما تم توزيعها بحكومة عبد المهدي، لكن تحالف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي " اتحاد القوى " سيخسر وزارتين بالحكومة الجديدة ، الامر الذي سيدفع الحلبوسي لعرقلة تمرير حكومة الكاظمي داخل البرلمان ".



واضاف :" ان الحلبوسي سيخسر وزارتين ولم يحصل على ست وزارات كما طلب سابقا ، وهذا الامر سيؤثر على دعم السنة للكاظمي، وان الحلبوسي سيقف معرقلا لتمرير الحكومة بسبب خسارة هذه الوزارات ".



هنا تجدر الاشارة الى ذهاب رئيس الجمهورية برهم صالح المفاجئ الى مدينة الفلوجة حيث مقر الحلبوسي ، والتباحث معه بشأن ملف تشكيل الحكومة ، كما ذكر ذلك المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية .



وحسب مصادر فانه كان من المقرر حضور رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اللقاء ليكون بمثابة اجتماع للرئاسات الثلاث ، الا ان الاخير لم يحضر لكونه مرتبطا قبل ذلك بلقاء مع وزير المالية " الكردي " فؤاد حسين ..



القوى والمكونات الاخرى ليست بعيدة عن المشهد ، فقد اعلنت رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري النيابية ، ريحان حنا ايوب، ان مكونها يسعى بـ"قوة" للحصول على حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ".



واشارت النائبة المسيحية الى :" ان حفظ استحقاقات جميع مكونات الشعب العراقي الاصيلة هي اولوية حتمية لابد منها ، وعلى رئيس الوزراء المكلف الاخذ بها بشكل يتناسب مع هذه المكونات".



واضافت :" لغاية اللحظة لم ندخل بالمفاوضات المباشرة مع الكاظمي، الا اننا سنحاول بكل ما نملك من القوة ان نحافظ على استحقاقاتنا كمكون والحصول على حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة".



ما يحدث الان مع مصطفى الكاظمي قد لايكون مختلفا كثيرا عن سلفيه محمد علاوي وعدنان الزرفي ، لكن الكاظمي يمتلك ورقة لم تكن متاحة بيد الاخرين ، فهو مكلف " الفرصة الاخيرة" دستوريا ، الامر الذي دفع القوى للاتفاق وعدم الاعتراض عليه منذ البداية ..



الخبير القانوني علي التميمي، اوضح :" ان المادة 76 من الدستور منحت رئيس الجمهورية اعادة التكليف ثلاث مرات وفي حال اخفق الاول يكلف الثاني وبعدها الثالث".



واضاف ان " المرشح الكاظمي يعتبر الفرصة القانونية الاخيرة وفق المادة الدستورية وامامه 30 يوما لتقديم حكومته ومنهاجه الوزاري"، مشيرا الى انه " في حال اخفاق الكاظمي تنفد امام رئيس الجمهورية فرص التكليف للمرشحين ، و يذهب بعدها الرئيس الى حل البرلمان واعلان الانتخابات المبكرة خلال 60 يوما"..



ف.ا