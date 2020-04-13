ظهور إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في النجف

سجلت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء الفحص لـ 82 شخصاً من المشتبه بهم.



وذكر بيان للدائرة، أن "مختبر الصحة العامة في النجف قام بإجراء فحص لـ 82 شخصاً من المشتبه بهم، وأثبتت إجراءات الفحص وجود إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد".



وأضاف البيان، أن "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف، بلغ261 حالة مؤكدة منهم 149 تماثلوا للشفاء التام و5 حالات وفاة".



وشدد البيان، على "المواطنين كافة الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

