وزارة الهجرة توزع اكثر من 14 الف حصة اغاثية للنازحين في ثلاث محافظات



اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيعها (14269) حصة من المساعدات بين النازحين في محافظات دهوك واربيل وصلاح الدين ، تضمنت سلات غذائية وسلات صحية فضلا عن الكمامات .



وقالت مدير قسم محافظات اقليم كردستان في الوزارة عليا حسين البزاز بحسب بيان لوزارة الهجرة ان " فرق عمل الوزارة في محافظة دهوك وزعت (13109) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في المخيمات ، منها (2924) حصة من المساعدات وزعتها للنازحين في مخيم دركار و(4000) حصة من المساعدات للنازحين في مخيم جم مشكو و(6185) حصة اغاثية للنازحين في مخيمي بير سفي الاول والثاني ".



وتابعت :" انه تم تجهيز مخيمي كبرتو الاول والثاني بعشرين الف كمامة صحية لتوزيعها بين النازحين في المخيمين " ، مضيفة :" ان كادر فرع الوزارة في اربيل وزع (500) حصة اغاثية بين العوائل النازحة في قرية الصوفية التابعة الى ناحية الكوير " .



من جانبه اكد مسؤول فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين خالد محجوب استمرار دائرة الهجرة في المحافظة في توفير وتوزيع الاحتياجات الضرورية للنازحين ، موضحا ان فريق عمل فرع الوزارة وزع (660) حصة اغاثية للاسر النازحة تضمنت سلات غذائية وصحية ، اذ وزع منها (510) حصص اغاثية للعوائل من ذوي الدخل المحدود ومسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة في قضاءي بيجي والعلم الى جانب توزيع (150) حصة من المساعدات الغذائية والصحية بين النازحين في قضاء سامراء" .



ف.ا