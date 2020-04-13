العمليات المشتركة تنعى نائب قائد عمليات الجزيرة



نعت قيادة العمليات المشتركة العميد الركن عباس حسين حسن الزبيدي نائب قائد عمليات الجزيرة الذي وافاه الأجل يوم أمس الأحد.



وقال بيان لخلية الاعلام ان الزبيدي توفي "أثر نوبة قلبية،.



ف.ا