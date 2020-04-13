العمليات المشتركة تنعى نائب قائد عمليات الجزيرة

نعت قيادة العمليات المشتركة العميد الركن عباس حسين حسن الزبيدي نائب قائد عمليات الجزيرة الذي وافاه الأجل يوم أمس الأحد. وقال بيان لخلية الاعلام ان الزبيدي توفي "أثر نوبة قلبية،. ف.ا Copy أخبار متعلقة القوات العراقية تتسلم مقر مستشاري التحالف الدولي في بغداد نائب يطالب قائد عمليات بغداد بعدم تشديد الإجراءات على الأطباء انتهاء المرحلة الأولى من عمليات ابطال العراق الحشد الشعبي : يصد هجوما لداعش غربي الأنبار البنتاغون: الميليشيات المدعومة إيرانيا أكثر خطرا من داعش الإرهابي وفد عسكري عراقي رفيع المستوى يزور اربيل .. لهذا السبب