تحالف القوى يرجح تقديم الكاظمي كابينته الوزارية خلال 10 أيام



رجح تحالف القوى العراقية تقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية خلال 10 أيام.



وقال القيادي في التحالف حيدر الملا في تصريح صحفي إن "هناك توافقا وطنيا ليس فقط شيعياً وأنما من مختلف الكتل سواء الكردية أو السنية على تكليف مصطفى الكاظمي.



وأضاف، أن "تحالف القوى، وكذلك الكتل الكردستانية، لديه تقاربات كبيرة مع الكاظمي على مستوى البرنامج الحكومي ومنهاج التشكيلة الوزارية.



ولفت إلى أن هناك مشاورات يجريها الكاظمي مع الفاعل السياسي الشيعي.



وأوضح أن الكاظمي قد لا يحتاج إلى موعد شهر لطرح كابينته الوزارية لغرض التصويت داخل البرلمان وأنما ربما سيقدمها خلال أيام.



وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة داعمة للشعب في مواجهة الظروف الصعبة والتصدي للتحديات.



وأكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، عزمه تقديم كابينته الوزارية بأقرب وقت ممكن.



ف.ا