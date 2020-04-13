نائب: حكومة الكاظمي ستكون مؤقتة ومهمتها اعادة هيبة الدولة والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة



اكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر عودة ان حكومة الكاظمي ستكون مؤقتة ومهمتها اعادة هيبة الدولة وفرض الامن والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة واقرار موازنة عام 2020".



وقال عودة ،:" حسب المعطيات الاولية فان حكومة الكاظمي ستكون مؤقتة لمدة سنة او اكثر، ومهمتها اعادة هيبة الدولة وفرض الامن والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة واقرار الموازنة لعام 2020 واجراء الاصلاحات" ، مشيرا الى :" ان هناك عدة امور يجب توفرها قبل الشروع بالانتخابات المبكرة، منها اكمال قانون المحكمة الاتحادية، كونها الان معطلة بسبب نقص في احد اعضائها".



وتابع عودة:" ان اجراء الانتخابات يحتاج الى اموال طائلة جدا ، والعراق يمر بازمة مالية جراء انخفاض اسعار النفط ، لذا يجب ان تكون هناك دراسة لحجم الاموال التي ستصرف على الانتخابات ومعرفة مدى فائدتها، وهل تستحق ان تصرف ام ان توزيعها على الشعب افضل".



من جانبه قال المحلل السياسي حافظ آل بشارة:" ان حكومة الكاظمي مهمتها الاساسية هي اجراء الانتخابات المبكرة والاشراف عليها وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة واصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد".



وتوقع آل بشارة تعرض الكاظمي لضغوطات كبيرة من الاحزاب السياسية للحصول على استحقاقها الانتخابي في حكومته المقبلة ، و لن تتنازل عن حصتها في حكومته.



ف.ا